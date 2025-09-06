Эти факторы явились основными причинами принятия решения о повышении тарифов на воду в Одесской области.

Повышение тарифов на воду в Одесской области может затронуть жителей Белгород-Днестровского, сообщает Politeka.

Информация опубликована на официальном сайте городского территориального общества .

В городе анонсировали намерение пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, предоставляемых коммунальным предприятием «Белгород-Днестровскводоканал». Текущие цены были установлены решением городского совета от 30 декабря 2024 №554 и применяются с 1 февраля 2025-го. Согласно документу, расценки за кубический метр составляют: на водоснабжение – 45,60 грн, на водоотвод – 43,40 грн с НДС. При этом отмечено, что существующие тарифы покрывают только 89% расходов по водоснабжению и 84% по водоотводу.

Учитывая это, предприятие подготовило проект новых расценок. Для населения без статуса предприятия предлагают установить тариф на водоснабжение 46,60 грн за кубометр (с НДС), а общегородской водоотвод — 50,53 грн за кубометр (с НДС).

Необходимость смены обусловлена ​​удорожанием ключевых составляющих: повышением стоимости электроэнергии, ростом зарплат, расходами на материалы и услуги сторонних организаций. Эти факторы стали основными причинами принятия решения о повышении тарифов на воду в Одесской области, обеспечивая экономическую обоснованность деятельности предприятия и стабильное функционирование системы.

Замечания и предложения физических и юридических лиц принимаются в течение семи дней с момента публикации сообщения. Отправлять их можно по адресу: 67701, г. Белгород-Днестровский, переулок Водопроводный, 1, или по электронной почте: vodokanal-bd@ukr.net.

