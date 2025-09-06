У майбутньому нова система оплати проїзду у Хмельницькому буде поширена й на маршрутні таксі.

Нова система оплати проїзду у Хмельницькому запроваджена в автобусах міста та працює у тестовому режимі, повідомляє Politeka.

Інформацію підтвердив міський голова Микола Ваврищук.

Тестування відбудеться 15 вересня, при цьому залишається можливість розрахунку готівкою. Всі пасажири, крім пільговиків, можуть оплачувати поїздки банківськими картками, як дебетовими, так і кредитними, або смартфонами з підтримкою безконтактних платежів. Також доступні електронні квитки старого і нового зразка. Пільгові картки наразі не введено.

В автобусах встановлено два валідатори, і, за словами водійки Ольги Бірюк, мешканці поступово привчаються до безготівкової форми. Наразі більшість розраховується готівкою або PayPass. Жителька міста Світлана повідомила, що користується карткою, бо рідко носить із собою гроші. У той же час Антон Главацький зазначив, що оплата карткою незручна, оскільки її постійно потрібно поповнювати.

Кондуктор Сергій Овсійчук зазначив, що щодня валідатор використовують приблизно сто пасажирів. Приватний перевізник Олександр Мішин повідомив, що середньостатистично це близько тридцяти осіб і додав, що для контролю варто залучати додатковий персонал. Він також наголосив на доцільності збереження готівкового варіанту з підвищеним тарифом, щоб люди самостійно обирали спосіб розрахунку.

У майбутньому нова система оплати проїзду у Хмельницькому буде поширена й на маршрутні таксі, що дозволить зробити процес розрахунку ще більш сучасним і зручним для пасажирів міста, забезпечуючи гнучкість та комфорт під час пересування громадським транспортом.

