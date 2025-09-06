В будущем новая система оплаты проезда в Хмельницком будет распространяться и на маршрутные такси.

Новая система оплаты проезда в Хмельницком введена в автобусах города и работает в тестовом режиме, сообщает Politeka.

Информацию подтвердил мэр Николай Ваврищук.

Тестирование состоится 15 сентября, при этом остается возможность расчета наличными. Все пассажиры, кроме льготников, могут оплачивать поездки по банковским карточкам, как дебетовыми, так и кредитными, или смартфонами с поддержкой бесконтактных платежей. Также доступны электронные билеты старого и нового образца. Льготные карты пока не введены.

В автобусах установлены два валидатора, и, по словам водительницы Ольги Бирюк, жители постепенно приучаются к безналичной форме. Сейчас большинство рассчитывается наличными или PayPass. Жительница города Светлана сообщила, что пользуется карточкой, потому что редко носит с собой деньги. В то же время Антон Главацкий отметил, что оплата картой неудобна, поскольку ее постоянно нужно пополнять.

Кондуктор Сергей Овсийчук отметил, что ежедневно валидатор используют около ста пассажиров. Частный перевозчик Александр Мишин сообщил, что среднестатистически это около тридцати человек и добавил, что для контроля следует привлекать дополнительный персонал. Он также отметил целесообразность сохранения наличного варианта с повышенным тарифом, чтобы люди самостоятельно выбирали способ расчета.

В будущем новая система оплаты проезда в Хмельницком будет распространена и на маршрутные такси, что позволит сделать процесс расчета еще более современным и удобным для пассажиров города, обеспечивая гибкость и комфорт при движении общественным транспортом.

