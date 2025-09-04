Отримати субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області мають право багато українців, але далеко не всі розуміють, чи справді вона їм призначена.

Перевірити наявність субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна швидко і без походів до державних установ, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці Пенсійного фонду, для перевірки достатньо скористатися онлайн-сервісами ПФУ.

Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області - одне з головних серед звернень від мешканців регіону. Багато хто сумнівається, чи врахували їх під час розрахунків на новий сезон, тому Пенсійний фонд України розповів, як діяти в такому випадку.

Фахівці пояснили, що установа розіслала всім отримувачам підтримки повідомлення із результатами призначення чи відмови на неопалювальний період. Крім цього, частина громадян уже отримала сповіщення про визначення права на пільгу до кінця 2025 року.

Це означає, що вони можуть бути впевненими у стабільності виплат. Тим, хто отримує субсидію на житлово-комунальні послуги для пенсіонерів у Дніпропетровській області, у повідомленнях доступна детальна інформація про суму та склад нарахувань.

А ті, хто має пільги, можуть ознайомитися з результатом повторного розрахунку права на них. Щоб побачити усю цю інформацію, потрібно зробити кілька простих кроків.

Спершу слід зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Далі варто авторизуватися через кваліфікований електронний підпис або за допомогою Дія.Підпису.

Після входу необхідно перейти в особистий кабінет, де у меню зліва вибрати розділ "Мої повідомлення". У вікні, що відкриється, потрібно перейти до вкладки "Індивідуальні повідомлення" і вже там переглянути всі необхідні дані.

