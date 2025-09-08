Дефіцит продуктів Кривому Розі торкнеться не всіх позицій, але треба підготуватись.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі може торкнутися лише вітчизняної продукції через неврожайність, повідомляє Politeka.

За прогнозами експертів, обмежена пропозиція вже відчувається на внутрішньому ринку, а споживачі починають помічати меншу кількість овочів та фруктів.

Аграрний сезон виявився непростим: тривалі холоди, несприятливі погодні умови та інші фактори поставили під загрозу стабільність врожаю. Через це фахівці прогнозують проблеми з постачанням у регіоні та інших областях країни.

Весняні й літні аномалії негативно вплинули на більшість культур. Багато фермерів зазнали фінансових втрат замість очікуваного прибутку. Традиційного сезонного здешевлення свіжих овочів і фруктів практично не відбулося. Кількість продукції на ринку обмежена, і навіть заготовлених запасів на зиму може бути менше, ніж зазвичай.

У цих умовах підвищення цін на свіжі продукти виглядає неминучим. Економіст Едуард Каражия зазначає, що імпорт здатен стримати різкі коливання: якщо іноземні товари не надходитимуть, ціни на українські продукти піднімуться ще вище через відсутність конкуренції. Більше імпортної продукції зменшить потребу в підвищенні цін вітчизняними виробниками.

Попри складнощі з овочами та фруктами, українцям не доведеться хвилюватися через дефіцит хліба чи круп. Тобто дефіцит продуктів Кривому Розі торкнеться не всіх позицій.

Виробництво зернових у країні перевищує внутрішні потреби, що гарантує продовольчу безпеку. Однак експорт має особливості: фермери отримують лише невелику частку прибутку, а основний фінансовий зиск дістається компаніям-трейдерам та логістичним структурам, часто через інші країни або офшори. Це створює додаткові виклики для вітчизняних аграріїв.

