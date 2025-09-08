Дефицит продуктов Кривого Рога коснется не всех позиций, но нужно подготовиться.

Дефицит продуктов в Кривом Роге может затронуть только отечественную продукцию из-за неурожайности, сообщает Politeka.

По прогнозам экспертов, ограниченное предложение уже ощущается на внутреннем рынке, а потребители начинают замечать меньшее количество овощей и фруктов.

Аграрный сезон оказался непростым: длительные холода, неблагоприятные погодные условия и другие факторы подвергли угрозу стабильность урожая. Поэтому специалисты прогнозируют проблемы с поставкой в регионе и других областях страны.

Весенние и летние аномалии оказали негативное влияние на большинство культур. Многие фермеры понесли финансовые потери вместо ожидаемой прибыли. Традиционного сезонного удешевления свежих овощей и фруктов практически не произошло. Количество продукции на рынке ограничено, а также заготовленных запасов на зиму не может быть меньше, чем обычно.

В этих условиях повышение цен на свежие продукты выглядит неизбежным. Экономист Эдуард Каражия отмечает, что импорт способен сдержать резкие колебания: если иностранные товары не будут поступать, цены на украинские продукты поднимутся еще выше из-за отсутствия конкуренции. Больше импортной продукции снизит потребность в повышении цен отечественными производителями.

Несмотря на сложности с овощами и фруктами, украинцам не придется беспокоиться из-за дефицита хлеба или круп. То есть дефицит продуктов Кривого Рога коснется не всех позиций.

Производство зерновых в стране превышает внутренние потребности, что гарантирует продовольственную безопасность. Однако экспорт имеет особенности: фермеры получают лишь небольшую долю прибыли, а основная финансовая выгода достается компаниям-трейдерам и логистическим структурам, часто через другие страны или оффшоры. Это создает дополнительные вызовы отечественным аграриям.

