Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області стане важливою підтримкою для людей, які належать до певних категорій.

Уряд визначив порядок надання спеціальної одноразової грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій осіб до Дня Незалежності у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці ПФУ, подати заяву на отримання коштів можна кількома способами, а частині громадян виплати нарахують автоматично.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2025 року №486. Вона стосується певних груп громадян, яким гарантовані одноразові виплати до Дня Незалежності.

Право на грошову допомогу в Полтавській області отримали не лише пенсіонери, а й УБД та постраждалі учасники Революції Гідності. У список входять і люди з інвалідністю внаслідок війни, а ще ті, хто має особливі заслуги перед державою.

Окрему увагу приділено родинам загиблих Захисників і Захисниць України, а також сім’ям ветеранів війни, якщо їхні близькі мали статус особи з інвалідністю внаслідок війни, були УБД чи жертвами нацистських переслідувань.

Важливо, що умова для отримання коштів для вдів чи вдівців полягає у відсутності повторного шлюбу. До переліку тих, хто може розраховувати на підтримку, внесені також учасники війни та колишні в’язні концтаборів і гетто.

Право отримати виплати мають громадяни, яких примусово вивозили на роботи, а також діти партизанів і тих, хто в тилу протистояв націонал-соціалістському режиму.

Порядок зарахування грошей у 2025 році залишився без змін. Отримувачам пенсії, які мають право на підтримку, кошти мали нарахувати автоматично разом із серпневою пенсією.

Люди, які нині служать чи працюють і не є отримувачами пенсії, отримають кошти на рахунки військових частин.

Ті ж громадяни, які не відносяться до жодної з цих груп, повинні самостійно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду та подати заяву до 1 жовтня.

