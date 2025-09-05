Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области станет важной поддержкой для людей, принадлежащих к определенным категориям.

Правительство определило порядок предоставления специальной единовременной денежной помощи для пенсионеров и других категорий лиц ко Дню Независимости в Полтавской области, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной Facebook-странице ПФУ, подать заявление на получение средств можно несколькими способами, а части граждан выплаты начислят автоматически.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2025 года №486. Она касается определенных групп граждан, которым гарантированы единовременные выплаты ко Дню Независимости.

Право на денежную помощь в Полтавской области получили не только пенсионеры, но УБД и пострадавшие участники Революции Достоинства. В список входят и люди с инвалидностью в результате войны, а еще те, у кого есть особые заслуги перед государством.

Отдельное внимание уделено семьям погибших Защитников и Защитниц Украины, а также семьям ветеранов войны, если их близкие имели статус личности с инвалидностью в результате войны, были УБД или жертвами нацистских преследований.

Важно, что условие получения средств для вдов или вдовцев заключается в отсутствии повторного брака. В число тех, кто может рассчитывать на поддержку, внесены также участники войны и бывшие узники концлагерей и гетто.

Право получить выплаты имеют граждане, принудительно вывозимые на работы, а также дети партизан и тех, кто в тылу противостоял национал-социалистскому режиму.

Порядок зачисления денег в 2025 году остался без изменений. Получателям пенсии, имеющим право на поддержку, средства должны были начислиться автоматически вместе с августовской пенсией.

Люди, ныне служащие или работающие и не являющиеся получателями пенсии, получат средства на счета воинских частей.

Те же граждане, которые не относятся ни к одной из этих групп, должны самостоятельно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда и подать заявление до 1 октября.

