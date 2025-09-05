Відстеження цін дозволяє українцям купувати борошно максимально вигідно, з огляду на поточне подорожчання борошна у Полтавській області.

Подорожчання борошна у Полтавській області зафіксоване на початку вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

За даними аналітики, пакет пшеничного борошна «Хуторок» вагою 2 кг у супермаркеті Novus зараз коштує 58,21 грн. Це свідчить про незначне зростання середньомісячного показника у порівнянні з попереднім періодом.

Протягом серпня вартість залишалася стабільною. На початку місяця, 2 серпня, ціна становила 58,20 грн., а вже 9 числа відбулося підвищення до 58,21 грн., яке збереглося до кінця місяця та на початку нового. Середньомісячний показник за період з 2 серпня до 2 вересня продемонстрував підвищення на 0,01 грн., що практично не відчутно для споживачів, але фіксує тенденцію до зростання.

Щоденні моніторинги підтверджують відсутність значних коливань протягом серпня. Невелике підвищення спостерігається лише наприкінці місяця, тому покупці можуть орієнтуватися на середній цінник 58,21 гривень. за 2 кг при плануванні придбання продукту «Хуторок».

Індекс споживчих цін відображає стабільність, однак підвищення вартості борошна у Полтавській області варто враховувати при формуванні сімейного бюджету. Регулярне відстеження цін допомагає споживачам планувати закупівлі та приймати рішення на ринку бакалії.

Експерти радять місцевим жителям стежити за динамікою, адже навіть незначні зміни вартості можуть впливати на планування витрат. Відстеження цін дозволяє українцям купувати борошно максимально вигідно, з огляду на поточне подорожчання борошна у Полтавській області.

