Подорожание муки в Полтавской области зафиксировано в начале сентября 2025, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

По данным аналитики, пакет пшеничной муки «Хуторок» весом 2 кг в супермаркете Novus сейчас стоит 58,21 грн. Это свидетельствует о незначительном росте среднемесячного показателя по сравнению с предыдущим периодом.

В августе стоимость оставалась стабильной. В начале месяца, 2 августа, цена составила 58,20 грн, а уже 9 числа произошло повышение до 58,21 грн, которое сохранилось до конца месяца и в начале нового. Среднемесячный показатель за период со 2 августа по 2 сентября продемонстрировал повышение на 0,01 грн., что практически не ощутимо для потребителей, но фиксирует тенденцию к росту.

Ежедневные мониторинги подтверждают отсутствие значительных колебаний в течение августа. Небольшое повышение наблюдается в конце месяца, поэтому покупатели могут ориентироваться на средний ценник 58,21 гривен. за 2 кг при планировании приобретения продукта «Хуторок».

Индекс потребительских цен отражает стабильность, однако повышение стоимости муки в Полтавской области следует учитывать при формировании семейного бюджета. Регулярное отслеживание цен помогает потребителям планировать закупки и принимать решения на рынке бакалеи.

Эксперты советуют местным жителям следить за динамикой, ведь даже незначительные изменения стоимости могут влиять на планирование расходов. Отслеживание цен позволяет украинцам покупать муку максимально выгодно, учитывая текущее подорожание муки в Полтавской области.

