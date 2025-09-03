Деталі щодо роботи для пенсіонерів у Дніпрі доступні за контактами, вказаними у відповідних оголошеннях.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі пропонується кількома компаніями міста, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії публікує сайт work.ua.

Компанія Way Up Drive шукає водіїв таксі з авто фірми для роботи через сервіси Uklon та Bolt. Заробіток коливається від 32 000 до 42 000 гривень плюс відсоток від каси. Працівникам пропонують гнучкий графік, щоденні виплати та технічно справні автомобілі. Перевага у замовленнях складає 40%.

Вимоги: досвід водіння від дев’яти місяців, охайність, ввічливість, відповідальність та прагнення розвиватися. Допускається повна або часткова зайнятість, а також прийом студентів, осіб з інвалідністю і пенсіонерів.

Виробниче підприємство Інтерпайп запрошує працівників на виробництво. Досвід не обов’язковий, компанія забезпечує навчання. Заробітна плата — 20 000–35 000 гривень з гарантованими виплатами двічі на місяць. Додаткові переваги: харчові дотації, безкоштовний корпоративний транспорт, медичне страхування, можливість здобути вищу металургійну освіту та професійний розвиток.

Гнучкий графік дозволяє працювати студентам, а також приймають людей пенсійного віку та з інвалідністю.

Мережа фітнес-центрів Fit4You шукає прибиральницю. Заробіток — 10 000 грн (50 грн/год + премія), графік — понеділок–п’ятниця з 12:00 до 20:00. Обов’язки включають підтримання чистоти приміщень відповідно до норм. Вимоги: охайність, ввічливість, порядність, пунктуальність та відсутність шкідливих звичок. Підходить для пенсіонерів.

У всіх випадках пропонуються стабільні умови праці, дружня атмосфера та можливість розвитку. Деталі щодо роботи для пенсіонерів у Дніпрі доступні за контактами, вказаними у відповідних оголошеннях.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.