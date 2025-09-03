Подробности о работе для пенсионеров в Днепре доступны по контактам, указанным в соответствующих объявлениях.

Работа для пенсионеров в Днепре предлагается рядом компаний города, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии публикует сайт work.ua.

Компания Way Up Drive ищет водителей такси из авто фирмы для работы через сервисы Uklon и Bolt. Заработок колеблется от 32000 до 42000 гривен плюс процент от кассы. Работникам предлагают гибкий график, ежедневные выплаты и технически исправные автомобили. Преимущество в заказах составляет 40%.

Требования: опыт вождения от девяти месяцев, чистоплотность, вежливость, ответственность и стремление развиваться. Допускается полная или частичная занятость, а также прием студентов, лиц с инвалидностью и пенсионеров.

Производственное предприятие Интерпайп приглашает работников на производство. Опыт не обязателен, компания обеспечивает обучение. Заработная плата - 20 000-35 000 гривен с гарантированными выплатами дважды в месяц. Дополнительные преимущества: пищевые дотации, бесплатный корпоративный транспорт, медицинское страхование, возможность получить высшее металлургическое образование и профессиональное развитие.

Гибкий график позволяет работать студентам, а также принимают людей пенсионного возраста и с инвалидностью.

Сеть фитнес-центров Fit4You ищет уборщицу . Заработок - 10 000 грн (50 грн/час + премия), график - понедельник-пятница с 12:00 до 20:00. Обязанности включают в себя поддержание чистоты помещений в соответствии с нормами. Требования: аккуратность, вежливость, порядочность, пунктуальность и отсутствие вредных привычек. Подходит для пенсионеров.

Во всех случаях предлагаются стабильные условия труда, дружеская атмосфера и возможность развития. Подробности о работе для пенсионеров в Днепре доступны по контактам, указанным в соответствующих объявлениях.

