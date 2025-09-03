Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вплинуло на певні групи споживачів, тож розповідаємо детальніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вже відчутно вплинуло на роботу бюджетних установ та інших організацій, повідомляє Politeka.

Як проінформували в Телеграм-каналі пресслужби Лозівської міськради, з 1 квітня для цих категорій споживачів у Харківській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема на воду.

Тепер вони змушені платити 60,70 гривні за кубічний метр, тоді як для мешканців громади ціна залишилася без змін.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області зумовлене зростанням закупної вартості води, яку постачає КП "Харківводоканал". Керівник Лозівського КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко пояснив, що нова вартість стала необхідною, оскільки "Харківводоканал" встановив ціну 17,66 гривні за кубометр.

Щомісяця підприємство несе додаткові витрати приблизно 800 тисяч гривень. Для уникнення збитків, розцінки довелося переглянути, аби забезпечити стабільну роботу водопостачання.

Абонплата та вартість водовідведення залишилися на попередньому рівні. Міська рада додала, що різницю в вартості, як і раніше, планують компенсувати з бюджету громади. Подібна практика діє і на КП "Тепловодосервіс", де ціна для населення залишилася незмінною, а підприємство також розраховує на компенсацію з місцевого бюджету.

Ситуація в інших громадах регіону схожа. У Височанській громаді з квітня також ввели нові розцінки: за водопостачання споживачі платять 52 грн, а за водовідведення - 38,56 грн за куб. Такий ріст тут пояснюють подорожчанням електроенергії, витратами на оплату праці та зношеністю мереж.

Місцева влада зазначає, що громадяни, які не можуть сплачувати нові рахунки, мають право звертатися по субсидію.

