Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області продовжує надаватися для вразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачає активне будівництво модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб та родин, які постраждали через російську агресію, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці Соціального захисту Сум, ця ініціатива покликана підтримати тих, хто найбільше потребує тимчасового житла.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається в рамках проєкту з будівництва модульного містечка, яке вже найближчим часом запрацює.

Основними отримувачами є внутрішньо переміщені особи та сім’ї, чиї домогосподарства зазнали шкоди внаслідок війни або надзвичайних ситуацій. Департамент соціального захисту населення міської ради Сум відповідає за визначення потреб таких категорій громадян і прийом заяв на поселення в тимчасові споруди.

Щоб потрапити на облік, необхідно заповнити заяву встановленого зразка. Прийом документів проводиться у Департаменті соціального захисту населення за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, Громадська приймальня, робоче місце номер 15.

Під час подачі заяви потрібно надати паспортні дані, ідентифікаційний код, а також дані довідки ВПО для себе та членів сім’ї, якщо вони є.

Фахівці департаменту зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області спрямована на створення безпечних умов для тимчасового проживання та забезпечення базових потреб.

Мета програми не лише надати житло, а й дати відчуття стабільності та підтримки тим, хто вимушено залишив свій дім. Всі деталі читайте на офіційних сторінках Соцзахисту.

