Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области продолжает предоставляться для уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предусматривает активное строительство модульного городка для внутренне перемещенных лиц и семей, пострадавших из-за российской агрессии, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Фейсбук-странице Социальной защиты Сум, эта инициатива призвана поддержать тех, кто больше нуждается в временном жилье.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в рамках проекта по строительству модульного городка, который уже в ближайшее время заработает.

Основными получателями являются внутренне перемещенные лица и семьи, чьи домохозяйства нанесли ущерб в результате войны или чрезвычайных ситуаций. Департамент социальной защиты населения городского совета Сум отвечает за определение потребностей таких категорий граждан и прием заявлений на поселение во временные сооружения.

Для попадания на учет необходимо заполнить заявление установленного образца. Прием документов проводится в Департаменте социальной защиты населения по адресу: Сумы, улица Харьковская, 35, Общественная приемная, рабочее место номер 15.

При подаче заявления необходимо предоставить паспортные данные, идентификационный код, а также данные справки ВПЛ для себя и членов семьи, если они есть.

Специалисты департамента отмечают, что гуманитарная помощь пенсионерам в Сумской области направлена ​​на создание безопасных условий для временного проживания и обеспечения базовых потребностей.

Цель программы не только предоставить жилье, но и дать ощущение стабильности и поддержки тем, кто вынужденно покинул свой дом. Все детали читайте на официальных страницах Соцзащиты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.