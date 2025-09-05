Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі щомісяця надаються пенсіонерам та іншим соціально вразливим категоріям, повідомляє Politeka.

Розподіл продовольчих наборів здійснюється Департаментом соціальної політики міської ради. У пакунках присутні різноманітні продукти для щоденного споживання: крупи, м’ясні страви, мед, джеми, а також кава і чай. Завдяки цьому одержувачі отримують базовий набір харчів, необхідних для підтримки повсякденного раціону.

Програма орієнтована на осіб з інвалідністю, людей похилого віку, матерів із дітьми, а також неповнолітніх від 3 до 18 років. Право на отримання мають і законні представники, які доглядають за дітьми чи особами з обмеженою дієздатністю. Окремо передбачена допомога для тих, хто перебуває на обліку у Дніпровському міському центрі соціальних служб та користується його підтримкою.

Для внутрішньо переміщених громадян, котрі не входять до основних груп, передбачено одноразову видачу продовольчих пакунків після реєстрації у місті. Такий крок дозволяє новоприбулим отримати першу допомогу одразу після оформлення документів.

За інформацією міської ради, минулого року роздано понад десять тисяч наборів, а від початку цього року ця цифра вже перевищила 8,5 тисяч. Нещодавно допомогу отримали й сім’ї, які користуються послугами міського центру соціальних служб. Лише за один день було роздано більше 60 пакунків.

Отже, безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі щомісяця протягом трьох місяців допомагають забезпечити базові потреби людей у складних обставинах, створюючи додаткову підтримку для найвразливіших категорій.

