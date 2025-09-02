Став відомий прогноз погоди у Харкові на 10 днів, українців закликали підготуватися до несподіванок.

Прогноз погоди у Харкові на 10 днів свідчить про помірно мінливі температурні показники та незначну кількість опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Метеофор.

З 3 по 12 вересня стовпчик термометра коливатиметься від +11°C до +27°C. 3 вересня очікується +27°C, північний напрямок, пориви до 9 м/с, невеликі опади 0,2 мм. Наступного дня температура вдень знизиться до +18°C, а опади не передбачаються.

5 числа прогнозує +24°C, 6-го — +23°C у денний час і +12°C уночі, опади відсутні. 7-го повітря прогріється до +24°C, 8-го — до +25°C, без істотних опадів. 9 вересня очікується +25°C, 10 вересня — +24°C, опадів не передбачається.

11 числа температурні показники коливатимуться від +11°C до +25°C, 12го — від +11°C до +26°C, можливі поодинокі слабкі дощі 0,1–0,4 мм. Усього за період спостерігаються переважно ясні дні, що створює сприятливі умови для щоденних справ і прогулянок.

Прогноз погоди у Харкові на 10 днів демонструє стабільні умови, комфортні температури та поодинокі невеликі опади, які не вплинуть на активності городян. Середня денна температура дозволяє планувати відпочинок на свіжому повітрі, виконувати робочі завдання та проводити час на природі без обмежень.

До слова, також повідомлялося про погоду до 7 числа цього місяця. Зокрема, у суботу, 6-го, вдень з’являться окремі хмари, які ввечері розсіються. Дощів не буде, температура +16…+26°C.

У неділю, 7-го, ясне небо спостерігатиметься вранці та ввечері, вдень можливі короткочасні хмарні періоди. Показники термометра коливатимуться від +15 до +27°C.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії у Харківській області з 1 вересня: українцям можуть відмовити в допомозі вже восени.

Також Politeka повідомляла, Виплати для ВПО у Харківській області: що потрібно знати про допомогу з вересня.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори.