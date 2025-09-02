Стал известен прогноз погоды в Харькове на 10 дней, украинцев призвали подготовиться к неожиданностям.

Прогноз погоды в Харькове на 10 дней свидетельствует об умеренно изменяющихся температурных показателях и небольшом количестве осадков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Метеофор .

С 3 по 12 сентября столбик термометра будет колебаться от +11°C до +27°C. 3 сентября ожидается +27°C, северное направление, порывы до 9 м/с, небольшие осадки 0,2 мм. На следующий день температура днем ​​снизится до +18°C, а осадки не ожидаются.

5 числа прогнозирует +24°C, 6-го - +23°C в дневное время и +12°C ночью, осадки отсутствуют. 7-го воздух прогреется до +24°C, 8-го - до +25°C, без существенных осадков. 9 сентября ожидается +25°C, 10 сентября - +24°C, осадков не ожидается.

11 числа температурные показатели будут колебаться от +11°C до +25°C, 12-го — от +11°C до +26°C, возможны единичные слабые дожди 0,1–0,4 мм. Всего за этот период наблюдаются преимущественно ясные дни, что создает благоприятные условия для ежедневных дел и прогулок.

Прогноз погоды в Харькове на 10 дней демонстрирует стабильные условия, комфортные температуры и небольшие осадки, которые не повлияют на активность горожан. Средняя дневная температура позволяет планировать отдых на свежем воздухе, выполнять рабочие задания и проводить время на природе без ограничений.

К слову, также сообщалось о погоде до 7 числа этого месяца. В частности, в субботу, 6-го, днем ​​появятся отдельные облака, которые вечером рассеются. Дождей не будет, температура +16…+26°C.

В воскресенье, 7-е, ясное небо будет наблюдаться утром и вечером, днем ​​возможны кратковременные облачные периоды. Показатели термометра будут колебаться от +15 до +27°C.

