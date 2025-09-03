У Дніпрі запроваджено тимчасові обмеження руху в центральній частині міста на вулиці В’ячеслава Липинського, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Одну смугу на ділянці перетину з вулицями Мономаха та Центральною закрили у зв’язку з проведенням ремонтних робіт трамвайних колій, повідомляє міська рада.

На вказаній ділянці дорожні роботи виконуються поетапно, аби мінімізувати незручності для водіїв і пасажирів. Основною метою оновлення колій є забезпечення безпечного та стабільного пересування громадського транспорту, що особливо важливо для центру Дніпра, де щодня проходить значний потік автомобілів і трамваїв.

Фахівці радять автолюбителям заздалегідь планувати маршрути та враховувати зміни в організації пересування. Це особливо актуально в години пік, коли навантаження на центральні вулиці максимальне. Водіям рекомендують обирати альтернативні шляхи для пересування, щоб уникнути заторів та зайвих затримок.

Українцям нагадують, що обмеження руху в Дніпрі носить тимчасовий характер і буде знято після завершення відповідного етапу ремонту трамвайної колії. Роботи проводяться з урахуванням безпеки учасників дорожнього руху та мешканців, які користуються громадським транспортом.

Влада закликає уважно дотримуватися встановлених правил на ремонтованій ділянці та слідкувати за змінами у схемі руху на вулиці В’ячеслава Липинського, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок центром міста.

