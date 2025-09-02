У Полтавській області продовжують надавати виплати для ВПО, тож розповідаємо все, про що варто знати переселенцям.

Виплати для ВПО у Полтавській області здійснюються щомісяця, але цього літа відбулися певні зміни в організації процесу, повідомляє Politeka.

Виплати для ВПО у Полтавській області у серпні проводились відповідно до постанови Кабінету Міністрів №709, що визначає порядок надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам.

У документі зазначено, що раніше гроші надходили двічі на місяць, 15 та 28 числа, через рахунки Ощадбанку. Надання допомоги здійснювалося на підставі переліків отримувачів, які формувало Мінсоцполітики.

Проте з 1 липня 2025 року ці функції передали Пенсійному фонду України, що дещо змінило графік перерахувань. Пенсійний фонд прозвітував, що станом на 19 серпня було профінансовано кілька основних напрямів.

На пенсійні видатки спрямовано 50,4 млрд грн. З них 8,5 млрд грн люди отримали через Укрпошту, а 41,9 млрд грн - через банки. На субсидії та пільги витратили 1 188,8 млн грн.

На страхові кошти, включно з лікарняними, спрямували 2 265,6 млн грн, з яких понад 1 035,6 млн грн становили саме лікарняні. Окремі види державної допомоги обійшлися бюджету у 7 094,1 млн грн.

Варто пам’ятати, що виплати для ВПО у Полтавській області тепер адмініструються Пенсійним фондом. З липня 2025 року саме він отримав повноваження щодо надання 39 видів державних допомог та соціальних стипендій, якими раніше займалися органи соцзахисту.

Тож тепер усі питання з призначенням і перерахунком допомоги для внутрішньо переміщених осіб вирішуються через територіальні підрозділи ПФУ. Тож у разі потреби чи питань щодо держдопомоги варто звертатися саме до Пенсійного фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.