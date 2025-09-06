Виплати для ВПО у Харківській області допомагають забезпечити перші кроки до стабільності та підтримки для тих, хто опинився в надзвичайно вразливому становищі.

З 20 серпня 2025 року виплати для ВПО у Харківській області стали доступні через Лозівський транзитний центр, який організував Український Червоний Хрест, повідомляє Politeka.

Програма передбачає надання 10 800 гривень кожному переселенцю, що пройшов реєстрацію, інформує організація на сторінці у Фейсбук.

Мета ініціативи — допомогти людям, які залишили свої домівки через активні бойові дії, забезпечивши тимчасовий фінансовий ресурс для стабільності та першочергових потреб. За необхідності програма може бути розширена, щоб охопити більше постраждалих та забезпечити належну підтримку всім, хто опинився у складних умовах.

Основними отримувачами виплат є особи, евакуйовані з Донецької області. Зокрема, допомога надається людям із Покровського та низки прифронтових громад: Добропільської, Білозерської, Новодонецької, Криворізької, Дружківської, Костянтинівської, Краматорської та Лиманської.

Лозівський центр відкрили як додаткову локацію через значне навантаження на Павлоградський центр. Сюди щодня прибувають переселенці, які потребують прихистку та підтримки. На місці працюють волонтери Лозівської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України, а також Харківської обласної організації.

Додатково функціонує Загін швидкого реагування Харківщини Українського Червоного Хреста. Його учасники забезпечують оперативне транспортування евакуйованих та надають необхідну гуманітарну допомогу. Завдяки цій системі переселенці можуть швидко отримати фінансову підтримку та інші ресурси, необхідні для адаптації в нових умовах.

Отже, виплати для ВПО у Харківській області допомагають забезпечити перші кроки до стабільності та підтримки для тих, хто опинився в надзвичайно вразливому становищі, і дозволяють швидше інтегруватися у нове середовище.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: літніх українців кличуть працювати, де готові заплатити від 28 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харківській області: фермери зіштовхнулись з проблемами.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: де переселенцям шукати прихисток, корисні поради для українців.