Дефіцит продуктів у Львівській області став однією з ключових тем через складний аграрний сезон, повідомляє Politeka.

Весняні заморозки знищили значні площі врожаю, змусивши фермерів пересівати культури. Додаткові випробування принесла негода: сильні зливи та град остаточно ускладнили становище сільгоспвиробників.

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, урожай пшениці цього року буде найнижчим за останнє десятиліття. Якщо торік погода ще дозволяла зберігати показники, то тепер втрати будуть відчутними. Саме через це зерно подорожчало: з початку липня ціна зросла з менш ніж восьми до майже дев’яти тисяч гривень за тонну. Експортні можливості скоротяться приблизно до п’ятнадцяти мільйонів тонн.

Внутрішній ринок залишиться забезпеченим борошном та хлібобулочними виробами, але середньорічне подорожчання хліба може сягнути 25%. Спершу щодо кукурудзи прогнози виглядали оптимістично, адже її висівали пізніше, проте негода змінила ситуацію. Очікувані обсяги знизяться до 24 мільйонів тонн, тоді як нинішня вартість становить близько 9600 гривень. Подібні процеси спостерігаються також із ячменем та іншими культурами.

Експорт олії активізувався, водночас зерно для виробництва цієї продукції теж подорожчало. Усередині країни ціна залишиться відносно стабільною, можливі лише коливання під час сезону консервацій. Аграрії намагаються швидко реалізувати сою та ріпак, побоюючись можливого введення мит. Липневий експорт сої зріс на третину, що також впливає на ринок.

Овочі поки не демонструють різких змін, проте восени ймовірне підвищення через проблеми з робочою силою й пошкоджені посіви. Усе це формує нинішню ситуацію, створюючи ризики для стабільності, серед яких і дефіцит продуктів у Львівській області.

