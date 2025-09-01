Все это формирует нынешнюю ситуацию, создавая риски для стабильности, в том числе и дефицит продуктов во Львовской области.

Дефицит продуктов во Львовской области стал одной из ключевых тем из-за сложного аграрного сезона, сообщает Politeka.

Весенние заморозки уничтожили значительные площади урожая, заставив фермеров пересевать культуры. Дополнительные испытания принесло непогода: сильные ливни и град окончательно осложнили положение сельхозпроизводителей.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, урожай пшеницы в этом году будет самым низким за последнее десятилетие. Если в прошлом году погода еще позволяла сохранять показатели, теперь потери будут ощутимыми. Именно поэтому зерно подорожало: с начала июля цена выросла с менее восьми до почти девяти тысяч гривен за тонну. Экспортные возможности сократятся примерно до пятнадцати миллионов тонн.

Внутренний рынок останется обеспеченной мукой и хлебобулочными изделиями, но среднегодовое подорожание хлеба может достигнуть 25%. Сначала по кукурузе прогнозы выглядели оптимистично, ведь ее высевали позже, однако непогода изменила ситуацию. Ожидаемые объемы снизятся до 24 миллионов тонн, в то время как нынешняя стоимость составляет около 9600 гривен. Подобные процессы наблюдаются с ячменем и другими культурами.

Экспорт масла активизировался, вместе с тем зерно для производства этой продукции тоже подорожало. Внутри страны цена останется относительно стабильной, возможны только колебания в сезон консерваций. Аграрии пытаются быстро реализовать сою и рапс, опасаясь возможного введения пошлин. Июльский экспорт сои вырос на треть, что также влияет на рынок.

Овощи пока не демонстрируют резких изменений, однако осенью вероятно повышение из-за проблем с рабочей силой и поврежденных посевов. Все это формирует нынешнюю ситуацию, создавая риски стабильности, среди которых и дефицит продуктов во Львовской области.

