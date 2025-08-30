У Чернігівській області протягом тижня з 1 по 7 вересня 2025 року знову будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

Обленерго оголосило нові графіки відключення світла в Чернігівській області на період із 1 по 7 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема енергетики попереджають про планові знеструмлення в межах Остерської міської територіальної громади в Чернігівській області. У понеділок, 1 вересня, без електроенергії частково залишаться такі населені пункти:

Таманська Гута (по вул. Лісова) – з 9:00 до 19:00;

Кошани (вулиці Лесі Українки, Польова, Садова, Франка, Центральна, Шкільна, провулок Квітневий) – із 9:00 до 17:00.

Крім того, в середу, 3 числа, обмеження також діятимуть із 9:00 до 17:00 у селі Пархимів для будинку за адресою вул. Травнева, 34, пише Politeka.

Також повідомляється про заплановані на наступний тиждень графіки відключення світла на території Коропської громади в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

У понеділок обмеження діятимуть із 8:00 до 19:00 у населених пунктах Вільне, Жернівка, Зайцеве, Лукнів, Райгородок, а із 8:00 до 20:00 – у селі Шабалинів. Точний список адрес, де відбудуться знеструмлення можна знайти на сайті громади.

У вівторок, 2 вересня, знеструмлення торнуться Лисої Гори, Бужанки, Вишеньок, Вільного, Городища, Оболоння, Придеснянського, Черешеньок, Чорнявки. У середу – Вишеньки, Борисове, Вільне, Краснопілля, Тарасівка.

У селищі Короп часткові графіки відключення світла будуть застосовуватися 1, 2 та 4 числа.

