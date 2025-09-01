Часто саме безкоштовне житло для ВПО у Київській області дозволяє людям відновити нормальне життя після втрати попереднього помешкання.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області передбачено кількома програмами, які охоплюють різні категорії населення, повідомляє Politeka.

Такі ініціативи дозволяють отримати тимчасову або постійну домівку людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, та потребують безпечного помешкання.

Закон України про житловий фонд соціального призначення регламентує порядок отримання соціального дому. Однак процедури можуть тривати, адже заявникам потрібно зібрати повний пакет документів і дочекатися своєї черги на надання помешкання.

Пріоритетна підтримка надається військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, дітям-сиротам та тим, хто залишився без батьківського піклування. До списку також включені родини загиблих учасників бойових дій і громадяни, чиї домівки постраждали від обстрілів та руйнувань.

Для таких категорій пропонуються службові квартири на тимчасовій основі або житло в безпечніших регіонах. Найчастіше пріоритет надається родинам із дітьми, пенсіонерам та особам із обмеженими можливостями.

Військові можуть отримати новобудови або квартири після відновлення, фінансовані за державний кошт або за допомогою донорських організацій. Також реалізується ініціатива «єВідновлення», яка передбачає сертифікати на безкоштовну домівку або кошти для будівництва.

Програма «єОселя» орієнтована на військових, медиків, педагогів та науковців і дозволяє взяти іпотеку під 3%, іншим громадянам — під 7%. Максимальна площа квартири за умовами цієї програми складає 52,5 квадратних метрів на одну особу і 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

Для внутрішньо переміщених громадян ці програми є не просто можливістю отримати дах над головою, а й гарантією стабільності та спокою. Часто саме безкоштовне житло для ВПО у Київській області дозволяє людям відновити нормальне життя після втрати попереднього помешкання.

Джерело: 24 канал

