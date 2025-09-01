Часто именно бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области позволяет людям восстановить нормальную жизнь после потери предыдущего дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предусмотрено несколькими программами, охватывающими разные категории населения, сообщает Politeka.

Такие инициативы позволяют получить временный или постоянный дом людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, и нуждаются в безопасном жилье.

Закон Украины о жилищном фонде социального назначения регламентирует порядок получения социального дома. Однако процедуры могут продолжаться, ведь заявителям нужно собрать полный пакет документов и дождаться своей очереди на предоставление квартиры.

Приоритетная поддержка предоставляется военнослужащим, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, детям-сиротам и оставшимся без родительской опеки. В список также включены семьи погибших участников боевых действий и граждане, чьи дома пострадали от обстрелов и разрушений.

Для таких категорий предлагаются служебные квартиры на временной основе или жилье в более безопасных регионах. Чаще всего приоритет отдается семьям с детьми, пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями.

Военные могут получить новостройки или квартиры после восстановления, финансируемые за счет государства или с помощью донорских организаций. Также реализуется инициатива «єВідновлення», которая предусматривает сертификаты на бесплатный дом или средства для строительства.

Программа «єОселя» ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых и позволяет взять ипотеку под 3%, другим гражданам – под 7%. Максимальная площадь квартиры по условиям этой программы составляет 52,5 квадратных метров на одного человека и 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Для внутренне перемещенных граждан эти программы не просто возможность получить крышу над головой, но и гарантию стабильности и спокойствия. Часто именно бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области позволяет людям восстановить нормальную жизнь после потери предыдущего дома.

Источник: 24 канал

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.