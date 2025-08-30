Спеціалісти ДТЕК попередили, де в Київській області протягом наступного тижня – з 1 по 7 вересня 2025 року – діятимуть графіки відключення світла.

йПротягом тижня з 1 по 7 вересня 2025 року в Київській області буде запроваджено локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Заплановані обмеження повʼязані з профілактичними роботами в електромережах, які мають підвищити загальну надійність електропостачання в регіоні, а також допомогти попередити можливі аварійні ситуації.

Зокрема ДТЕК повідомляє про графіки відключення світла на понеділок, 1 вересня, для Мaлoвільшaнської територіальної громади в Київській області. Без електроенергії з 5:00 до 13:00 залишаться мешканці села Тарасівка по вулиці Гайок.

У межах Бучанської міської територіальної громади, як пише Politeka, заплановано такі обмеження:

в понеділок із 8:30 до 19:00 – у місті Буча по вул. Нове Шосе;

у вівторок із 8:30 до 16:30 або з 8:30 до 20:00 – в селі Буда-Бабинецька по вул. Незалежності.

Крім того, на вівторок, 2 вересня, ДТЕК також оголосив про планові знеструмлення в межах Рoкитнянської селищної територіальної громади. Орієнтовно з 8:30 до 18:30 графіки відключення світла будуть діяти в селі Маківка для будинків по вулиці Білоцерківська.

Про інші планові знеструмлення в Києві та інших населених пунктах області на наступний тиждень ДТЕК оголосить додатково, стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках.

