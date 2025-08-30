Специалисты ДТЭК предупредили, где в Киевской области в течение следующей недели – с 1 по 7 сентября 2025 – будут действовать графики отключения света.

В течение недели с 1 по 7 сентября 2025 года в Киевской области будут введены локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Планируемые ограничения связаны с профилактическими работами в электросетях, которые должны повысить общую надежность электроснабжения в регионе, а также помочь предотвратить возможные аварийные ситуации.

В частности, ДТЭК сообщает о графиках отключения света на понедельник, 1 сентября, для Маловильшанской территориальной общины в Киевской области. Без электроэнергии с 5:00 до 13:00 останутся жители села Тарасовка по улице Гайок.

В пределах Бучанской городской территориальной общины, как пишет Politeka, запланированы следующие ограничения:

в понедельник с 8:30 до 19:00 – в городе Буча по ул. Новое Шоссе;

во вторник с 8:30 до 16:30 или с 8:30 до 20:00 – в селе Буда-Бабинецкая по ул. Независимости.

Кроме того, на вторник, 2 сентября, ДТЭК также объявил о плановых обесточениях в пределах Рокитнянской поселковой территориальной общины. Ориентировочно с 8.30 до 18.30 графики отключения света будут действовать в селе Маковка для домов по улице Белоцерковская.

О других плановых обесточениях в Киеве и других населенных пунктах области на следующую неделю ДТЭК объявит дополнительно, следите за актуальной информацией на официальных страницах.

