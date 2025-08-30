В течение недели с 1 по 7 сентября 2025 года в Киевской области будут введены локальные графики отключения света, сообщает Politeka.
Планируемые ограничения связаны с профилактическими работами в электросетях, которые должны повысить общую надежность электроснабжения в регионе, а также помочь предотвратить возможные аварийные ситуации.
В частности, ДТЭК сообщает о графиках отключения света на понедельник, 1 сентября, для Маловильшанской территориальной общины в Киевской области. Без электроэнергии с 5:00 до 13:00 останутся жители села Тарасовка по улице Гайок.
В пределах Бучанской городской территориальной общины, как пишет Politeka, запланированы следующие ограничения:
- в понедельник с 8:30 до 19:00 – в городе Буча по ул. Новое Шоссе;
- во вторник с 8:30 до 16:30 или с 8:30 до 20:00 – в селе Буда-Бабинецкая по ул. Независимости.
Кроме того, на вторник, 2 сентября, ДТЭК также объявил о плановых обесточениях в пределах Рокитнянской поселковой территориальной общины. Ориентировочно с 8.30 до 18.30 графики отключения света будут действовать в селе Маковка для домов по улице Белоцерковская.
О других плановых обесточениях в Киеве и других населенных пунктах области на следующую неделю ДТЭК объявит дополнительно, следите за актуальной информацией на официальных страницах.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.
Также Politeka писала о повышении цен на отопление.
Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.