У Запорізькій області оприлюднили графіки відключень світла з 1 по 7 вересня, повідомляє Politeka.

Відповідну інформацію публікує Запоріжжяобленерго.

Тимчасові вимкнення необхідні для обслуговування підстанцій та мереж, що забезпечує стабільну роботу електропостачання.

1 вересня з 09:00 до 17:00 у селі Долинське світла не буде на вулицях 8 Березня (14а, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 32, 7а, 9, 11, 15, 17, 17a, 19, 29, 31, 35, 37, 41) та Квіткова (15, 18, 16). У цей період ремонтні роботи проводитимуться без перерв, що тимчасово вплине на електропостачання жителів.

2 числа планові знеструмлення стосуватимуться села Дніпрові Хвилі по вулицях Степна, Центральна та провулку Тихий, а також окремо Центральної (12, 10, 8). У Наталівці світла не буде на 8 Березня (2–64) та Річній (1–20), а пізніше того ж дня – на інших ділянках вулиці 8 Березня (1, 3, 5…61). Крім того, ремонт запланований у Кушугумі по вулицях Василькова, Залізнична та провулках Зелений і Крутий.

3 вересня з 09:00 до 17:00 знеструмлення охопить села Августинівка (вул. Миру), Річне та Приморське, а також Григорівку і Степне. Наступного дня ремонтні роботи торкнуться Привільного, Придніпровського, Лежиного, Нової Оленівки, Новоолександрівки, Новостепнянського, Шевченківського та Долинського.

5 числа планові вимкнення з 09:00 до 16:00 відбудуться у селах Надія (Новоселів 1–24), Петропавлівка (Ставкова, Центральна) та повністю у Петрополі, Веселому, Нововознесенці, Новодніпровці й Яворницькому.

Графіки відключень світла з 1 вересня в Запорізькій області дозволяють виконати технічні роботи вчасно, запобігти аварійним ситуаціям і водночас попередити місцевих мешканців про тимчасові перешкоди у подачі електрики.

