В Запорожской области были обнародованы графики отключений света с 1 по 7 сентября, сообщает Politeka.

Соответствующую информацию публикует Запорожьеоблэнерго .

Временные отключения необходимы для обслуживания подстанций и сетей, что обеспечивает стабильную работу электроснабжения.

1 сентября с 09:00 до 17:00 в селе Долинский свет не будет на улицах 8 Марта (14а, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 19 17a, 19, 29, 31, 35, 37, 41 и Цветкова (15, 18, 16). В этот период ремонтные работы будут проводиться без перерывов, что временно повлияет на электроснабжение жителей.

2 числа плановые обесточивания будут касаться села Днепровые Волны по улицам Степной, Центральной и переулку Тихий, а также отдельно от Центральной (12, 10, 8). В Натальевке света не будет на 8 Марта (2-64) и Годовой (1-20), а позже того же дня - на других участках улицы 8 Марта (1, 3, 5...61). Кроме того, ремонт запланирован в Кушугуме по улицам Василькова, Железнодорожная и переулкам Зеленый и Крутой.

3 сентября с 09:00 до 17:00 обесточивание охватит села Августиновка (ул. Мира), Речное и Приморское, а также Григоровку и Степное. На следующий день ремонтные работы коснутся Привольного, Приднепровского, Лежиного, Новой Оленевки, Новоалександровки, Новостепнянского, Шевченковского и Долинского.

5 числа плановые отключения с 09:00 до 16:00 состоятся в селах Надежда (Новоселов 1-24), Петропавловка (Ставкова, Центральная) и полностью в Петрополе, Веселом, Нововознесенке, Новоднепровце и Яворницком.

Графики отключений света с 1 сентября в Запорожской области позволяют выполнить технические работы вовремя, предотвратить аварийные ситуации и одновременно предупредить местных жителей о временных препятствиях в подаче электричества.

