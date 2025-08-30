У Дніпропетровській області оприлюднено графіки відключень світла з 1 по 7 вересня, що охоплюють кілька міст і сіл, повідомляє Politeka.

Відповідна інформація надана ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Тимчасові припинення електропостачання пов’язані з виконанням ремонтних робіт на підстанціях і електромережах, необхідних для їхнього обслуговування та модернізації.

1 вересня у Дніпрі електропостачання з 10:00 до 16:00 не буде на провулку Листяному, будинки 1-18, та провулку Полковника Абриньби, 20. У Дніпровському районі з 08:00 до 18:00 відключення торкнуться села Обухівка, вулиці Грибова, 82, і Рибальська (Некрасова) 54А, 58А, 63, 67-89 (непарні), 95, 97, 99, 103, 107, 107А.

2 числа з 08:00 до 18:00 ремонт запланований в обласному центрі на Будівельників 37-47К, Енергетичній 20Б, 25, Макарова 10-39, Призаводській 1-4А, Фабричній 1, Новобудівельній 3-5Б. Одночасно з 10:00 до 16:00 знеструмлення зачеплять Макарова 1-25Г та Холодноярську 22-28. У селі Обухівка електрики не буде на Рибальській (Некрасова) 63, 67, 71-85 (непарні).

3-го з 08:00 до 18:00 планові роботи проводитимуть на Академіка Янгеля, Будівельників, Енергетичній, Новокримському провулку та Надії Алексєєнко, а з 10:00 до 16:00 – на Робочій 95-99. У Павлограді відключення заплановані на вулицях Віталія Шкуренка і Сергія Корольова.

4-го в Дніпрі знеструмлені будуть Надії Алексєєнко, Братів Горобців, Криворізька та Макарова з 08:00 до 18:00. У Жовтих Водах з 07:30 до 19:30 світла не буде на бульварі Свободи та з 08:00 до 18:00 – на Героїв Чорнобиля. Вільногірськ з 08:00 до 17:30 залишиться без електрики на Ентузіастів, ім. Юрія Устенка, Молодіжній, Степовій, Віктора Варена, Центральній та Промисловій.

6 числа в Дніпрі з 08:00 до 16:00 знеструмлення торкнуться проспекту Богдана Хмельницького, вулиць Василя Сліпака, Квартальної та Перемоги. У Кам’янському районі 1 вересня світла не буде у Полтаво-Боголюбівці на Степовій, а 3-го – у селі Дніпровське на Центральній, Олександра Островського, Набережній, Стрілецькій, Чумацькій та Шкільній.

Графіки відключень світла з 1 вересня в Дніпропетровській області допомагають уникнути аварійних ситуацій, забезпечують безпечне виконання робіт та підтримують стабільну роботу електромереж для мешканців регіону.

