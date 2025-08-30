В Днепропетровской области обнародованы графики отключений света с 1 по 7 сентября, охватывающих несколько городов и сел, сообщает Politeka.

Соответствующая информация предоставлена ​​ЧАО "ПЭЭМ "ЦЕК".

Временные прекращения электроснабжения связаны с выполнением ремонтных работ на подстанциях и электросетях, необходимых для их обслуживания и модернизации.

1 сентября в Днепре электроснабжения с 10:00 до 16:00 не будет на переулке Листяном, дома 1-18 и переулке Полковника Абриньбы, 20. В Днепровском районе с 08:00 до 18:00 отключения коснутся села Обуховка 54А, 58А, 63, 67-89 (нечетные), 95, 97, 99, 103, 107, 107А.

2 числа с 08:00 до 18:00 ремонт запланирован в областном центре на Строителей 37-47К, Энергетической 20Б, 25, Макарова 10-39, Призаводской 1-4А, Фабричной 1, Новостроительной 3-5Б. Одновременно с 10:00 до 16:00 обесточивание коснутся Макарова 1-25Г и Холодноярска 22-28. В селе Обуховка электричества не будет на Рыбальской (Некрасово) 63, 67, 71-85 (нечетные).

3-го с 08:00 до 18:00 плановые работы будут проводить на Академике Янгеля, Строителей, Энергетической, Новокрымском переулке и Надежде Алексеенко, а с 10:00 до 16:00 – на Рабочей 95-99. В Павлограде отключения запланированы на улицах Виталия Шкуренко и Сергея Королева.

4-го в Днепре будут обесточены Надежды Алексеенко, Братьев Воробьев, Криворожская и Макарова с 08:00 до 18:00. В Желтых Водах с 07:30 до 19:30 света не будет на бульваре Свободы и с 08:00 до 18:00 – на Героев Чернобыля. Вольногорск с 08:00 до 17:30 останется без электричества на Энтузиастах, им. Юрия Устенко, Молодежной, Степной, Виктора Варена, Центральной и Промышленной.

6 числа в Днепре с 08:00 до 16:00 обесточивание коснутся проспекта Богдана Хмельницкого, улиц Василия Слипака, Квартальной и Победы. В Каменском районе 1 сентября света не будет в Полтаво-Боголюбовке на Степной, а 3-го – в селе Днепровское на Центральной, Александра Островского, Набережной, Стрелецкой, Млечной и Школьной.

Графики отключения света с 1 сентября в Днепропетровской области помогают избежать аварийных ситуаций, обеспечивают безопасное выполнение работ и поддерживают стабильную работу электросетей для жителей региона.

