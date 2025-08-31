Графік відключень світла на тиждень з 1 по 7 вересня в Запорізькій області дозволяє своєчасно виконати технічні роботи та мінімізувати аварійні ситуації.

У Запорізькій області оприлюднили графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 вересня, що стосується низки населених пунктів регіону та передбачає планові ремонтні роботи електрообладнання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Зокрема, 1 вересня з 09:00 до 17:00 планується знеструмлення в селі Долинське по вул. 8 Березня (14а, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 32, 7а, 9, 11, 15, 17, 17a, 19, 29, 31, 35, 37, 41) та Квіткова (15, 18, 16). У цей день ремонт електрообладнання буде здійснюватися без перерв, що тимчасово вплине на електропостачання місцевих жителів.

2 числа роботи проводитимуться в селі Дніпрові Хвилі по вулицях Степна, Центральна та провулку Тихий, а також окремо по вул. Центральна (12, 10, 8). У селі Наталівка відключення торкнеться вулиць 8 Березня (2–64) та Річна (1–20), а згодом того ж дня у Наталівці електропостачання призупинять на інших вулицях: 8 Березня (1, 3, 5…61). Також планові вимкнення передбачені у селі Кушугум по вулицях Василькова, Залізнична та провулках Зелений і Крутий.

3-го з 09:00 до 17:00 знеструмлення стосуватиметься сіл Августинівка (вул. Миру), Річне та Приморське, а також Григорівка та Степне. 4 вересня ремонт електрообладнання виконуватиметься у селах Привільне, Придніпровське, Лежине, Нова Оленівка, Новоолександрівка, Новостепнянське, Шевченківське, Долинське.

5 числа планові знеструмлення з 09:00 до 16:00 відбудуться у селах Надія (вул. Новоселів 1–24), Петропавлівка (вул. Ставкова, Центральна) та повністю в селах Петропіль, Веселе, Нововознесенка, Новодніпровка, Яворницьке.

