График отключений электроснабжения в неделю с 1 по 7 сентября в Запорожской области позволяет своевременно выполнить технические работы и минимизировать аварийные ситуации.

В Запорожской области был обнародован график отключения света на неделю с 1 по 7 сентября, что касается ряда населенных пунктов региона и предусматривает плановые ремонтные работы электрооборудования, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго.

В частности, 1 сентября с 09.00 до 17.00 планируется обесточивание в селе Долинское по ул. 8 Марта (14а, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 32, 7а, 9, 11, 15, 17, 17a, 19, 33, 4 (15, 18, 16). В этот день ремонт электрооборудования будет производиться без перерывов, что временно повлияет на электроснабжение местных жителей.

2 числа работы будут проводиться в селе Днепровые Волны по улицам Степной, Центральной и переулку Тихий, а также отдельно по ул. Центральная (12, 10, 8). В селе Натальевка отключение коснется улиц 8 Марта (2–64) и Речная (1–20), а в тот же день в Натальевке электроснабжение приостановят на других улицах: 8 Марта (1, 3, 5…61). Также плановые отключения предусмотрены в селе Кушугум по улицам Василькова, Железнодорожная и переулкам Зеленый и Крутый.

3-го с 09:00 до 17:00 обесточение будет касаться сел Августиновка (ул. Мира), Речное и Приморское, а также Григоровка и Степное. 4 сентября ремонт электрооборудования будет выполняться в селах Привольное, Приднепровское, Лежино, Новая Оленевка, Новоалександровка, Новостепнянское, Шевченковское, Долинское.

5 числа плановые обесточения с 09:00 до 16:00 состоятся в селах Надежда (ул. Новоселов 1-24), Петропавловка (ул. Ставкова, Центральная) и полностью в селах Петрополь, Веселое, Нововознесенка, Новоднепровка, Яворницкое.

График отключений света на неделю с 1 по 7 сентября в Запорожской области позволяет своевременно выполнить технические работы и минимизировать аварийные ситуации, предупреждая одновременно население о временных неудобствах.

