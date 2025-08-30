Кожен пасажир може отримати необхідні рекомендації та роз’яснення щодо користування новою системою оплати проїзду у Миколаєві.

У Миколаєві запрацювала нова система оплати проїзду, яка істотно змінила щоденне користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

Тепер пасажири можуть оплачувати поїздки за допомогою універсального QR-коду, що замінює звичні квитки і не обмежує застосування конкретних банківських карток. Для здійснення оплати достатньо смартфона, а процес займає лічені секунди, роблячи пересування містом швидким та комфортним.

Система виявилася ефективною завдяки можливості пересадок протягом дев’яноста хвилин без повторного списання коштів. Це дозволяє економити гроші тим, хто часто користується громадським транспортом. Крім того, безготівковий варіант вигідніший за паперовий: друкований квиток коштує 10 гривень, а електронний — лише 8.

Нова система оплати проїзду у Миколаєві пропонує кілька типів проїзних документів. Пасажири можуть обирати семиденні, п’ятнадцятиденні та місячні абонементи, а також студентські та туристичні квитки, що дозволяє кожному знайти оптимальний варіант залежно від потреб та частоти поїздок.

Сервіс допомагає уникати черг та скорочує час на придбання квитка. Користувачі можуть підключати картки кешбеку до Apple Pay або Google Pay і оплачувати проїзд, просто відсканувавши QR-код у салоні автобуса чи тролейбуса.

Більш детальні відомості про тарифи, доступні абонементи та контакти розміщено на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс», де кожен пасажир може отримати необхідні рекомендації та роз’яснення щодо користування новою системою оплати проїзду у Миколаєві.

