В Николаеве заработала новая система оплаты проезда, существенно изменившая ежедневное пользование общественным транспортом, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры могут оплачивать поездки с помощью универсального QR-кода, заменяющего привычные билеты и не ограничивающего применение конкретных банковских карт. Для осуществления оплаты достаточно смартфона, а процесс занимает считанные секунды, делая передвижение по городу быстрым и комфортным.

Система оказалась эффективной благодаря возможности пересадок в течение 90 минут без повторного списания средств. Это позволяет экономить деньги тем, кто часто пользуется общественным транспортом. Кроме того, безналичный вариант выгоднее бумажного: печатный билет стоит 10 гривен, а электронный — всего 8.

Новая система оплаты проезда в Николаеве предлагает несколько типов проездных документов. Пассажиры могут выбирать семидневные, пятнадцатидневные и месячные абонементы, а также студенческие и туристические билеты, что позволяет каждому найти оптимальный вариант в зависимости от потребностей и частоты поездок.

Сервис помогает избегать очередей и сокращает время на покупку билета. Пользователи могут подключать карты кэшбека к Apple Pay или Google Pay и оплачивать проезд, просто отсканировав QR-код в салоне автобуса или троллейбуса.

Более подробные сведения о тарифах, доступных абонементах и ​​контактах размещены на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс», где каждый пассажир может получить необходимые рекомендации и разъяснения по пользованию новой системой оплаты проезда в Николаеве.

