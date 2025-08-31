Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 1 по 7 вересня обіцяє повернення спеки і не тільки.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 1 по 7 вересня зробили синоптики та розповіли, чого варто очікувати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 1 по 7 вересня. Розпочнеться все зі спекотної пори. У понеділок 1-ого числа: ранок та день у місті будуть сонячними, на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +31°C.

У вівторок, 2.09: повітря прогріється до +30°C. Хмари, які з'являться вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна пора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися.

Середа, 3.09: небосвід буде ясним до самого завершення дня. Опади не прогнозуються. Температурні коливання — від +20 до +31°C.

Четвер, 4 вересня: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +22…+31°C.

У п’ятницю, 5.09: вранці небо у місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +21…+29°C.

Субота, 6.09: хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +20 до +29°C.

У неділю 7.08: ясно очікується вранці та ввечері, а пізніше небосвід можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температурні показники — від +20 до +29°C. Отже, прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 1 по 7 вересня обіцяє негожу пору з сильною спекою у 31°C.

