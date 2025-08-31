Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 1 по 7 сентября обещает возвращение жары и не только.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 1 по 7 сентября сделали синоптики и рассказали, чего следует ожидать, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 1 по 7 сентября. Начнется все с жаркой поры. В понедельник первого числа: утро и день в городе будут солнечными, на небе не будет ни одного облака. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +31°C.

Во вторник, 2.09: воздух прогреется до +30°C. Облака, которые появятся днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная пора. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться.

Среда, 3.09: небосвод будет ясным до самого завершения дня. Осадки не прогнозируются. Температурные колебания от +20 до +31°C.

Четверг, 4 сентября: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода снова прояснится. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах +22…+31°C.

В пятницу, 5:09: утром небо в городе будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без дождей. Температура воздуха будет держаться в пределах +21…+29°C.

Суббота, 6.09: облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +20 до +29°C.

В воскресенье 7.08: ясно ожидается утром и вечером, а позже небосвод могут затянуть облака, но ненадолго. Температурные показатели от +20 до +29°C. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 1 по 7 сентября обещает пору с сильным зноем в 31°C.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии в Запорожской области с 1 сентября: украинцев предупредили, кому отменят пособие на оплату коммуналки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь в Запорожье: кто имеет право и как оформить выплаты от 2361 гривен.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Запорожье: как теперь могут производиться платежи.