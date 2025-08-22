У Запоріжжі з серпня офіційно запрацювала нова система оплати проїзду, яка буде зручною для гостей та жителів міста, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі КП "Запоріжелектротранс" для цього почали видавати спеціальні картки.

Так, у Запоріжжі з серпня офіційно запрацювала сучасна нова система безготівкової оплати проїзду, повідомляє Politeka. Відтепер у трамваях, тролейбусах та автобусах міста можна розраховуватися карткою чи телефоном через встановлені у салонах валідатори.

Для цього запроваджено спеціальну транспортну картку «Січ Загальна», отримати яку мешканці можуть у пунктах видачі за адресою: вул. Шкільна, 2. Один із них працює в касі депо, інший – біля центрального входу КП «Запоріжелектротранс». Прийом громадян здійснюється у будні з 08:00 до 15:30.

Попит виявився чималим, але організатори запевняють, що містяни можуть самі обрати зручний час для отримання, аби уникнути черг.

Видача здійснюється через термінали EasyPay, що робить процес швидким та зручним. Вартість її складає 60 гривень, оплатити її можна одразу на місці. Після активації вона стає універсальним інструментом в усьому муніципальному транспорті.

Запровадження нової системи оплати проїзду у Запоріжжі стало ще одним кроком до цифровізації міських послуг. Тепер пасажирам не доведеться носити дрібні гроші, чекати решти чи кондуктора — достатньо прикласти картку до валідатора.

У «Запоріжелектротрансі» наголошують, що нова система оплати проїзду у Запоріжжі робить пересування містом зручнішим як для пасажирів, так і для водіїв. Вона мінімізує ризик помилок при оплаті, пришвидшує посадку та робить поїздку комфортнішою.

