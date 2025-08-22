Внедрение новой системы оплаты проезда в Запорожье стало еще одним шагом к цифровизации городских услуг

В Запорожье с августа официально заработала новая система оплаты проезда, которая будет удобна для гостей и жителей города, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе КП "Запорожэлектротранс", для этого начали выдавать специальные карточки.

Так, в Запорожье с августа официально начала современная новая система безналичной оплаты проезда, сообщает Politeka. Теперь в трамваях, троллейбусах и автобусах города можно рассчитываться картой или телефоном через установленные в салонах валидаторы.

Для этого введена специальная транспортная карта «Сечь Общая», получить которую жители могут в пунктах выдачи по адресу: ул. Школьная, 2. Один из них работает в кассе депо, другой – у центрального входа КП «Запорожэлектротранс». Прием граждан осуществляется по будням с 08:00 до 15:30.

Спрос оказался немалым, но организаторы уверяют, что горожане могут сами выбрать удобное время для получения во избежание очередей.

Выдача осуществляется через терминалы EasyPay, что делает процесс быстрым и удобным. Стоимость составляет 60 гривен, оплатить ее можно сразу на месте. После активации она становится универсальным инструментом по всему муниципальному транспорту.

В «Запорожэлектротрансе» отмечают, что новая система оплаты проезда в Запорожье делает передвижение по городу более удобным как для пассажиров, так и для водителей. Она минимизирует риск ошибок при оплате, ускоряет посадку и делает поездку более комфортной.

