Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 вересня передбачають надання фінансової допомоги сім’ям, які тимчасово мешкають у Кривому Розі та населених пунктах Криворізького району, повідомляє Politeka.

Інформація про програму опублікована на офіційній сторінці організації у Фейсбук.

Благодійна організація «Карітас» повідомляє, що кошти призначені виключно для оплати оренди житла, щоб полегшити тимчасово переміщеним особам облаштування побуту на новому місці.

Отримати підтримку можуть переселенці, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема ті, хто прибув до регіону з тимчасово окупованих територій або районів активних бойових дій не пізніше 30 днів тому. Також виплати доступні домогосподарствам, які були змушені залишити тимчасове проживання у школах чи дитячих садках через підготовку навчальних закладів до нового навчального року, а також тимчасовим мешканцям гуртожитків.

Фінансова допомога надається на строк до шести місяців, що дає можливість зменшити навантаження на сімейний бюджет і спокійніше шукати стабільне житло, поступово інтегруючись у нове середовище. Участь у програмі можливе лише для тих, хто належить до категорії вразливості.

Серед них – вагітні жінки, матері з немовлятами та сім’ї з дітьми до трьох років, багатодітні родини з трьома і більше дітьми, одинокі батьки або опікуни, люди з інвалідністю 1 та 2 групи, особи з тяжкими хронічними хворобами, що потребують постійного догляду, а також одинокі люди віком понад 60 років.

«Карітас» підкреслює, що головна мета програми – забезпечити хоча б мінімальну стабільність у питанні житла для тих, хто найбільше потребує допомоги, дозволяючи переселенцям зменшити стрес та поступово адаптуватися до нового життя в Дніпропетровській області.

