Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільш помітно в молочній категорії.

Подорожчання продуктів у Полтавській області останнім часом зачіпає молочну групу товарів, що відчутно впливає на витрати домогосподарств, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Маргарин «Олком Вершковий» 72,5% у фасуванні 200 г наразі продається за середньою вартістю 37,70 грн за пачку. У мережі Auchan продукт доступний за 33,90, у Novus – 41,49. У липні середня вартість маргарину складала 36,17 грн, отже за місяць відбулося підвищення на 1,00 гривню. Дані індексу споживчих цін показують, що зростання почалося з 20 серпня, коли розцінки піднялися до 37,70 і залишалися на цьому рівні до кінця місяця.

Що стосується твердого сиру «Звени Гора» голандського 45%, його середній цінник досягнув 580,70 грн за кілограм. У магазинах Auchan продукт коштує 565,00, у Megamarket – 589,50, у Metro – 587,60. Для порівняння, у липні середня вартість сиру становила 532,25 за кілограм, що означає зростання на 46,67 протягом місяця.

Індекс демонструє, що подорожчання відбувалося поступово: з 28 липня розцінки коливалися від 446,17 до 578,73 гривень, до кінця серпня досягнувши поточного рівня.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області найбільш помітно в молочній категорії, де тверді сири показують значне підвищення, а маргарин – більш помірне, але стабільне. Відстеження розцінок допомагає споживачам планувати покупки і економніше розподіляти сімейний бюджет.

Для мешканців області це означає необхідність уважно слідкувати за вартістю молочних товарів та обирати магазини з оптимальними цінами. Регулярний моніторинг цін дозволяє мінімізувати вплив подорожчання на щоденні витрати та забезпечити більш раціональне використання коштів на продукти харчування.

