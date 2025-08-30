Місцевим мешканцям варто враховувати графік відключення світла на 3-4 вересня у Запоріжжі, щоб уникнути незручностей.

Графік відключення світла на 3-4 вересня у Запоріжжі передбачає планові роботи з ремонту електрообладнання у багатьох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго", графік відключення світла на 3-4 вересня у Запоріжжі означає, що перебої з електрикою будуть у 13 селах.

03.09 з 09:00 до 17:00 електропостачання буде обмежено в Августинівці на Миру 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Цієї ж дати, у селах Річне та Приморське повністю відключать електроенергію в той на той самий час. Окрім цього, у Григорівці роботи стосуватимуться визначених адрес.

Це Кооперативна 1, 2, 2а, 3, 4, 5, Радісна 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 47а, 79, 5 та Садова 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.

Також графік відключення світла на 3-4 вересня у Запоріжжі передбачає знеструмлення 03.09 з 09:00 до 17:00 у Степному. Там роботи проведуть на Нагорній 52 та Урожайній 5, 7, 22, 24.

Якщо ж говорити про 04.09, то незручності також торкнуться місцевих мешканців з 09:00 до 17:00. Йдеться про такі населені пункти, як Привільне та Придніпровське, де електрику вимкнуть для всіх.

Окрім цього, у Лежиному ремонт електрообладнання передбачає обмеження на Луговій 1–18, Молодіжній 2, Привокзальній 76, 76а, 76б, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 102а, 103, 104, 106, 108, 109, 116.

Також будуть знеструмлення на Садовій 27, 29, 30, 24 та Центральній 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 4648, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76б, 76а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 129а, 91, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 102а, 102, 104, 106, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117.

Повністю без струму залишаться 04.09 Нова Оленівка, Новоолександрівка, Новостепнянське та Шевченківське. А у Долинському знеструмлення стосуватимуться Шкільної 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 36в, 35а, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 28, 30, 32.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.