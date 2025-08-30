Местным жителям следует учитывать график отключения света на 3-4 сентября в Запорожье во избежание неудобств.

График отключения света на 3-4 сентября в Запорожье предусматривает плановые работы по ремонту электрооборудования во многих населённых пунктах, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго", график отключения света на 3-4 сентября в Запорожье означает, что перебои с электричеством будут в 13 селах.

03.09 с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет ограничено в Августиновке на Миру 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Этой же даты, в селах Речное и Приморское полностью отключат электроэнергию в то же время. Кроме того, в Григоровке работы будут касаться определенных адресов.

Это Кооперативная 1, 2, 2а, 3, 4, 5, Радосная 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 47а, 79, 5 и Садовая 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.

Также график отключения света на 3-4 сентября в Запорожье предусматривает обесточивание 03.09 с 09:00 до 17:00 в Степном. Там работы проведут на Нагорной 52 и Урожайной 5, 7, 22, 24.

Если же говорить о 04.09 , то неудобства также коснутся местных жителей с 09:00 до 17:00. Речь идет о таких населенных пунктах, как Привольное и Приднепровское , где электричество будет выключено для всех.

Кроме этого, в Лежином ремонт электрооборудования предусматривает ограничения на Луговой 1–18, Молодежной 2, Привокзальной 76, 76а, 76б, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 102а, 103, 104, 106, 108, 109, 116.

Также будут обесточены на Садовой 27, 29, 30, 24 и Центральной43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 4648, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76б, 76а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 129а, 91, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 102а, 102, 104, 106, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117.

Полностью без тока останутся 04.09 Новая Оленивка, Новоалександровка, Новостепнянское и Шевченковское. А в Долинском обесточении будут касаться Школьной15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 36в, 35а, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 28, 30, 32.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: украинцам предлагают выгодные вакансии, где будут платить от 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где готовы платить от 15 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: украинцев предупредили, при какой ситуации заморозят выплату.