Благодійний фонд "Посмішка ЮА" повідомляє про проведення чергових роздач безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запорізька області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізька області можна отримати у кількох громадах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про роздачу оголосив благодійний фонд "Посмішка ЮА".

Благодійний фонд "Посмішка ЮА" повідомляє жителів Запорізької області про проведення чергових роздач безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запорізька області, які надає Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй. Допомога спрямована на підтримку мешканців у громадах, що особливо потребують уваги та турботи, і буде доступною наприкінці серпня.

До 27 серпня 2025 року відбуватиметься видача продуктових наборів у низці населених пунктів області. До переліку входять громади Запорізького району.

Зокрема, у Тернуватській громаді продуктові набори отримають жителі таких сіл і селищ: Тернувате, Різдвянка, Самійлівка, Барвинівка та Любицьке. Також допомога буде доступною і для мешканців Матвіївської громади, куди входять населені пункти Українка, Кам’яне, Купріянівка та Матвіївка.

Щоб дізнатися точну адресу та час проведення роздач безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запорізька області, жителям рекомендується стежити за офіційними повідомленнями у соціальних мережах своїх громад. Там буде опублікована детальна інформація щодо організації процесу.

У разі виникнення додаткових питань або потреби уточнити інформацію громадяни можуть скористатися гарячими лініями, де спеціалісти готові надати консультації та допомогти у вирішенні можливих організаційних питань.

Надання цієї гуманітарної допомоги стало можливим завдяки партнерству між Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй та благодійним фондом «Посмішка ЮА».

