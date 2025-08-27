Благотворительный фонд "Посмішка ЮА" сообщает о проведении очередных раздач бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области можно получить в нескольких общинах региона, сообщает Politeka.net.

О раздаче объявил благотворительный фонд "Посмішка ЮА".

Благотворительный фонд "Посмішка ЮА" сообщает жителям о проведении очередных раздач бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области, предоставляемых Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций. Помощь направлена ​​на поддержку жителей, особенно требующих внимания и заботы, и будет доступна в конце августа.

До 27 августа 2025 года будет проходить выдача продуктовых наборов в ряде населенных пунктов области. В список входят общины Запорожского района.

В частности, в Терноватской общине продуктовые наборы получат жители таких сел и поселков: Терноватое, Рождественская, Самойловка, Барвиновка и Любицкое. Также помощь будет доступна и жителям Матвеевской, куда входят населенные пункты Украинка, Каменное, Куприяновка и Матвеевка.

Чтобы узнать точный адрес и время проведения раздач бесплатных продуктов ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области, украинцам рекомендуется следить за официальными сообщениями в социальных сетях своих общин. Там будет опубликована подробная информация об организации процесса.

В случае возникновения дополнительных вопросов или необходимости уточнить информацию граждане могут воспользоваться горячими линиями, где специалисты готовы предоставить консультации и помочь в решении возможных организационных вопросов.

Оказание этой гуманитарной помощи стало возможным благодаря партнерству между Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций и благотворительным фондом "Посмішка ЮА".

