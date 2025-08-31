Такі висновки не мають підтвердження, а тому твердження про дефіцит продуктів у Одеській області виглядають перебільшеними.

Дефіцит продуктів у Одеській області, про який активно пишуть у деяких медіа, не має достатніх підстав, повідомляє Politeka.

Економіст Олег Пендзин в інтерв’ю агентству УНІАН заявив, що гучні прогнози щодо нібито катастрофічної ситуації з врожайністю перебільшені. За його словами, поки що незрозуміло, які саме результати отримає аграрний сектор наприкінці сезону.

«На сьогодні невідомо, що і в яких обсягах буде зібрано. Українська зернова асоціація навіть повідомляє, що цьогорічні показники на 7% перевищують торішні. Але залишається фактор серпневої погоди, тому багато прогнозів фактично “вилами по воді”», — зазначив спеціаліст.

Він наголосив, що зміни цін на хліб та інші базові харчові товари залежать від загальної врожайності. «Порівняно з неврожайним 2024 роком, нині хліб подорожчав на 22%, проте цей рік має бути кращим», — пояснив Пендзин.

Разом із тим аналітична компанія ASAP Agri інформує, що збір зернових і зернобобових культур відстає від торішніх темпів. За підрахунками, нині намолочено лише 10,3 млн тонн із площі 3,24 млн га, що становить понад 28% від запланованого. Для порівняння: у 2024 році на цей час отримали близько 19 млн тонн із 4,71 млн га, тобто понад 42%.

Окремі ЗМІ поширювали інформацію про нібито «найгірший урожай пшениці за десять років», який може спричинити середнє річне зростання вартості хлібобулочних виробів до 25%. Проте наведені дані свідчать, що такі висновки не мають підтвердження, а тому твердження про дефіцит продуктів у Одеській області виглядають перебільшеними.

