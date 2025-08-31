Такие выводы не имеют подтверждения, поэтому утверждения о дефиците продуктов в Одесской области выглядят преувеличенными.

У дефицита продуктов в Одесской области, о котором активно пишут в некоторых медиа, нет достаточных оснований, сообщает Politeka.

Экономист Олег Пендзин в интервью агентству УНИАН заявил, что громкие прогнозы относительно якобы катастрофической ситуации с урожайностью преувеличены. По его словам, пока неясно, какие именно результаты получит аграрный сектор в конце сезона.

«На сегодняшний день неизвестно, что и в каких объемах будет собрано. Украинская зерновая ассоциация даже сообщает, что показатели этого года на 7% превышают прошлогодние. Но остается фактор августовской погоды, поэтому многие прогнозы фактически "вилами по воде"» , - отметил специалист.

Он подчеркнул, что изменения цен на хлеб и другие базовые продукты зависят от общей урожайности. "По сравнению с неурожайным 2024 годом, сейчас хлеб подорожал на 22%, однако этот год должен быть лучше", - пояснил Пендзин.

Вместе с тем, аналитическая компания ASAP Agri информирует, что сбор зерновых и зернобобовых культур отстает от прошлогодних темпов. По подсчетам, сейчас намолочено только 10,3 млн. тонн с площади 3,24 млн. га, что составляет более 28% от запланированного. Для сравнения: в 2024 году в настоящее время получили около 19 млн тонн из 4,71 млн га, то есть более 42%.

Отдельные СМИ распространяли информацию о якобы «худшем урожае пшеницы за десять лет», который может вызвать средний годовой рост стоимости хлебобулочных изделий до 25%. Однако приведенные данные свидетельствуют, что такие выводы не имеют подтверждения, поэтому утверждения о дефиците продуктов в Одесской области выглядят преувеличенными.

