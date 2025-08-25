Одноразова грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій в Одеській області може стати суттєвим підсиленням.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області передбачена постановою Кабінету Міністрів і охоплює кілька категорій громадян, повідомляє Politeka.

Як йдеться на Фейсбук-сторінці ГУ ПФУ, грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області можна оформити ще до 1 жовтня.

Виплати приурочені до Дня Незалежності України та стосуються конкретних категорій громадян, які мають право на цю підтримку. До переліку входять учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також громадяни з особливими заслугами перед державою.

Окремо зазначено й членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, а також родини померлих ветеранів, учасників війни та жертв нацистських переслідувань. Серед отримувачів будуть і колишні в’язні концтаборів, гетто, примусово вивезені на роботи та діти партизанів.

Порядок виплати залишився незмінним. Пенсіонерам, які мають право на грошову допомогу в Одеській області, кошти надійдуть автоматично разом із серпневою пенсією.

Для ветеранів війни, що нині працюють або проходять службу, кошти будуть перераховані на рахунки військових частин чи установ, де вони служать або працюють, на основі заявок роботодавців.

Якщо людина не відноситься до жодної з цих категорій, але має право на виплату, їй потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою.

Заяву можна подати кількома способами. Особисто це робиться через сервісні центри Пенсійного фонду або через ЦНАП за місцем проживання чи перебування. Можна скористатися поштовим відправленням, надіславши документи на адресу відповідного територіального управління.

Також доступний онлайн-варіант через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

