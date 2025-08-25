Единовременная денежная помощь для пенсионеров и других категорий в Одесской области может стать существенным усилением.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предусмотрено постановлением Кабинета Министров и охватывает несколько категорий граждан, сообщает Politeka.

Как говорится на Facebook-странице ГУ ПФУ, денежную помощь для пенсионеров в Одесской области можно оформить еще до 1 октября.

Выплаты приурочены ко Дню Независимости Украины и касаются конкретных категорий граждан, имеющих право на эту поддержку. В список входят участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью в результате войны, а также граждане с особыми заслугами перед государством.

Отдельно отмечены и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также семьи умерших ветеранов, участников войны и жертв нацистских преследований. Среди получателей будут и бывшие заключённые концлагеря, гетто, принудительно вывезенные на работы и дети партизан.

Порядок выплаты остался прежним. Пенсионерам, имеющим право на денежную помощь в Одесской области, средства поступят автоматически вместе с августовской пенсией.

Для ветеранов войны, работающих или проходящих службу, средства будут перечислены на счета воинских частей или учреждений, где они служат или работают, на основе заявок работодателей.

Если человек не относится ни к одной из этих категорий, но имеет право на выплату, ему нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением.

Заявление можно подать несколькими способами. Лично это делается через сервисные центры Пенсионного фонда или ЦНАП по месту жительства или пребывания. Можно воспользоваться почтовой отправкой, отправив документы в адрес соответствующего территориального управления.

Также доступен онлайн-вариант через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

